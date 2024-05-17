رئيس الإمارات يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

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قال مكتب الرئاسة اليوم الأربعاء إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سيقوم بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، حيث سيبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.وسيزور الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" كوريا الجنوبية من 28 إلى 29 مايو. وهي أول زيارة دولة يقوم بها أي رئيس للإمارات إلى كوريا.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس "يون صوك يول" سيلتقي برئيس الإمارات "محمد بن زايد" لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والاقتصاد والطاقة والصناعات الدفاعية.وكان "يون" قد قام بزيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير 2023 وعقد قمة ثنائية مع "محمد بن زايد"، حيث اتفقا على توسيع التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والأسلحة وغيرها من المجالات.