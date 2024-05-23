واشنطن تؤكد استمرارية سياساتها لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أعربت المبعوثة الأمريكية الخاصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية عن توقعاتها بأن تحافظ الولايات المتحدة على سياساتها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، حتى لو عاد "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض.وأدلت "جولي تيرنر"، الممثلة الأمريكية الخاصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بهذه التصريحات خلال مقابلة مع قناة "كي بي إس" أمس الأربعاء.وقالت "تيرنر" إن الحوار السياسي الأمريكي حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية هو حوار متفق عليه بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وقد ظل ثابتا منذ البداية، وبالتالي فهي لا تتوقع أن يتغير.ومن ناحية أخرى، قالت المبعوثة الأمريكية إنه قد أصبح من الصعب إرسال المعلومات إلى كوريا الشمالية بالطريقة التي كانت تُستخدم تقليديا، لكن الشيء المهم هو الاستثمار في أدوات جديدة يمكن أن تكون مفيدة.وفيما يتعلق بإعادة الصين القسرية للمنشقين الكوريين الشماليين إلى وطنهم، حثت "تيرنر" بكين على السماح لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول إلى المنشقين الكوريين الشماليين في الصين لتحديد ما إذا كانوا مهاجرين غير شرعيين أم لاجئين.كما شددت "تيرنر" على الحاجة إلى التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشأن قضية المختطفين في كوريا الشمالية، حيث إنه من المهم أن تتواصل الدول الثلاث عن كثب وتتخذ القرارات معا حتى لا تحاول كوريا الشمالية تقويض ذلك التعاون الثلاثي.