محادثات ثنائية بين يون وكيشيدا في سيول يوم الأحد القادم

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الجنوبية واليابان تقومان بالترتيب لعقد مناقشات ثنائية بين قائديْ البلدين يوم الأحد القادم في سيول.ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الأربعاء عن مصادر دبلوماسية قولها إن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سيجري محادثات مع الرئيس "يون صوك يول" على هامش القمة الثلاثية التي تضم كوريا الجنوبية والصين واليابان، والتي من المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين في سيول.وكان آخر لقاء جمع بين "كيشيدا" و"يون" في الولايات المتحدة في نوفمبر 2023 على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.وخلال القمة المرتقبة، من المتوقع أن يؤكد الجانبان على التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة للرد على تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية.ومن المرجح أيضا أن يصرح الجانبان بالمخاوف بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وأن يتفقا على تعزيز تعاونهما الدفاعي الثلاثي مع الولايات المتحدة.وأضافت وكالة "كيودو" أن "كيشيدا" و"يون" قد يتطرقان إلى الجدل الدائر حول دعوة اليابان لمراجعة علاقات رأس المال بين شركة "إل واي" المشغلة لتطبيق المراسلة الشهير "لاين" في اليابان، وبين شركة "نيفر" الكورية الجنوبية، المساهمة الرئيسية في "إل واي" والمطورة للتطبيق.