قمة سيول للذكاء الاصطناعي تصدر بيانا وزاريا مشتركا

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أصدر وزراء وممثلو 28 دولة ومنظمة دولية بيانا مشتركا يدعو إلى النهوض بسلامة الذكاء الاصطناعي والابتكار والشمولية، بعد جلسة الوزراء ضمن قمة سيول للذكاء الاصطناعي، أمس الأربعاء.وعُقدت الجلسة التي شارك في استضافتها وزير العلوم الكوري الجنوبي "لي جونغ هو" ووزيرة التكنولوجيا البريطانية "ميشيل دونيلان"، في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا في سيول.وأجرى المشاركون مناقشات معمقة حول التعاون العالمي لتسهيل التواصل بين معاهد سلامة الذكاء الاصطناعي التي تحدث عنها الرئيس "يون صوك يول" في اليوم الأول من قمة سيول للذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء.كما ناقشوا سبل تطوير المرونة بالنظر إلى الآثار السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي على الطاقة والبيئة والتوظيف.واستنادا إلى المناقشات، أصدر المشاركون بيانا بشأن النهوض بسلامة الذكاء الاصطناعي والابتكار والشمولية للجميع.ويتضمن البيان رؤى كوريا الجنوبية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والاستجابة للاستهلاك الهائل للطاقة الناجم عن انتشار الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير رقائق ذكاء اصطناعي منخفضة الطاقة.