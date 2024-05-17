وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان يبحثان عقد قمة ثلاثية مع الصين

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" محادثات عبر الهاتف مع نظيرته اليابانية "يوكو كاميكاوا" أمس الأربعاء، حيث أطلعها على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، قال "جو" إن رحلته كانت مهمة، حيث اتفقت سيول وبكين خلالها على تعميق التفاهم المتبادل بينهما من خلال إجراء حوار صادق، وإدارة علاقاتهما باستقرار على أساس هذا التفاهم.وخلال المحادثة التي استغرقت 35 دقيقة، أعرب "جو" عن أمله في أن يكتسب الزخم في دفع العلاقات بين سيول وطوكيو المزيد من القوة عند عقد قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان.وتقوم الدول الثلاث حاليا بتنسيق وجهات النظر لعقد قمة لقادتها في سيول يومي الأحد والاثنين القادمين.ومن جانبها، أعربت "كاميكاوا" عن أملها في أن تواصل سيول وطوكيو التعاون من أجل نجاح استضافة القمة الثلاثية.