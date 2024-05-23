السياسية المعسكر الحاكم ينشئ هيئة استشارية جديدة لمناقشة السياسات

قررت الحكومة والمكتب الرئاسي وحزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية إنشاء هيئة استشارية للسياسات، بحيث تعقد هذه الهيئة اجتماعا أسبوعيا لتعزيز القدرة على تنسيق السياسات.



وتوصلت الحكومة والمكتب الرئاسي وحزب قوة الشعب إلى هذا القرار خلال اجتماع مغلق أمس الأربعاء، وسط الانتقادات بأن قدرتهم على تنسيق السياسات تفتقر إلى الكفاءة.



وفي حين أن الهيئة الاستشارية الثلاثية الحالية التي تضم مسؤولين رفيعي المستوى تركز على الشؤون العامة للدولة، فإن المجموعة الاستشارية المزمع إنشاؤها ستركز على السياسات.



وخلال اجتماع الأربعاء أيضا، اتفق المشاركون على أن تجتمع الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى الحالية كل يوم أحد، بدلا من عقد اجتماعاتها فقط عند الضرورة.



وتأتي هذه التحركات الأخيرة على ما يبدو بعد أن تسبب إعلان الحكومة من جانب واحد بشأن لوائح ضد المشتريات الخارجية المباشرة لبعض السلع، في حالة من الارتباك والجدل.