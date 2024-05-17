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المحلية

هيئة الأرصاد الجوية الكورية تتوقع صيفا حارا ممطرا هذا العام

Write: 2024-05-23 15:48:58Update: 2024-05-23 16:03:30

هيئة الأرصاد الجوية الكورية تتوقع صيفا حارا ممطرا هذا العام

Photo : KBS News

من المتوقع  أن  يشهد  صيف  هذا  العام  في  كوريا  الجنوبية درجات  حرارة  أعلى  وهطول  المزيد من  الأمطار،  أكثر  من  المعتاد. 
جاء ذلك  في  تقرير  صادر  عن  هيئة  الأرصاد الجوية  الكورية  اليوم، بعنوان  "توقعات  الصيف  من  يونيو  إلى  أغسطس"، حيث  قالت  إن  درجات  الحرارة في  الفترة  من  يونيو  إلى  أغسطس  ستكون  أعلى  من  المعتاد  بنسبة  50%.
وأشار  التقرير إلى  أن  درجات  حرارة  سطح  البحر  في  المحيط  الهادئ، والمحيط  الهندي،  والمحيط الأطنطي،  قد  ظلت  فوق  المعدل الطبيعي  خلال  هذا  الربيع،  وأن  الغطاء  الثلجي في  أوربا  كان  أقل  من  المعتاد،  وهو  ما  يزيد  من  احتمالية هبوب  رياح  جنوبية ساخنة  على  كوريا.
وتوقع  التقرير أن  يكون  معدل  هطول  الأمطار في  شهر  يونيو  مشابها  للمعدل الطبيعي،  وأن  يكون  مشابها  أو  أكثر  من  المعتاد  في  شهري  يوليو  وأغسطس.
وتوقع  التقرير أيضا  أن  تكون  الأعاصير  التي  ستؤثر  على  كوريا  مماثلة أو  أقل  من  متوسط  ​​الصيف البالغ  2.5.
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