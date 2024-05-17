البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة عند 3.5%

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قررت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 3.5% سنويا، للمرة الحادية عشرة، بعد تجميد السعر في أشهر فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، وفبراير وأبريل من هذا العام.وعقدت اللجنة اليوم اجتماعها الرابع حول اتجاه السياسات النقدية لهذا العام حيث قررت الحفاظ سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 3.5% سنويا.ويتم تفسير هذه الخطوة بأن البنك المركزي أخذ في الاعتبار أن معدل الارتفاع في أسعار المستهلك خلال شهر أبريل الماضي بلغ 2.9%، وهو أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، إلى جانب السياسات النقدية للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، والتقلبات الكبيرة في سعر الصرف.وبهذا القرار، ظل الفارق في سعر الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عند مستوى 2%.