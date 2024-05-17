متوسط الأجور في كوريا يتجاوز 90% من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي

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اتضح أن متوسط الأجور في كوريا الجنوبية يتجاوز مستوى 90% من متوسط الأجور في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.جاء ذلك بعد أن تجاوز متوسط الأجور في كوريا الجنوبية متوسط الأجور في اليابان قبل 10 أعوام، وظل مستمرا في الزيادة.لكن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء في كوريا كانت الأكبر بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، كما تضاعفت الفجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.وقال تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي إن متوسط الأجور في كوريا الجنوبية بلغ 48 ألفا و922 دولارا في عام 2022، ليمثل 91.6% من متوسط الدول الأعضاء في المنظمة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث كان قد بلغ 89.7% في عام 2019، و90.4% في عام 2020.ويعد هذا المستوى 1.4 مرة ما كان عليه قبل 3 عقود في عام 1992، عندما بلغ 63.8%، بمقدار 26 ألف دولار.وقد تجاوز مستوى 40 ألف دولار لأول مرة عام 2011 ليصل إلى 40 ألفا و252 دولارا، كما اقترب مؤخرا من مستوى 50 ألف دولار ليستمر في سد الفجوة مع متوسط الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.