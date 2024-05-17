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الاقتصادية

متوسط الأجور في كوريا يتجاوز 90% من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي

Write: 2024-05-23 15:49:54Update: 2024-05-23 16:04:21

متوسط الأجور في كوريا يتجاوز 90% من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي

Photo : YONHAP News

اتضح  أن  متوسط  الأجور في  كوريا  الجنوبية يتجاوز  مستوى  90%  من  متوسط  الأجور  في  دول  منظمة  التعاون  الاقتصادي والتنمية. 
جاء ذلك  بعد  أن  تجاوز  متوسط  الأجور  في  كوريا  الجنوبية متوسط  الأجور  في  اليابان  قبل  10  أعوام، وظل  مستمرا  في  الزيادة.
لكن الفجوة  في  الأجور بين  الرجال  والنساء في  كوريا  كانت  الأكبر  بين  الدول  الأعضاء في  منظمة  التعاون الاقتصادي،  كما  تضاعفت الفجوة  بين  الشركات الكبيرة  والصغيرة  والمتوسطة.
وقال  تقرير  صادر  عن  منظمة  التعاون الاقتصادي  إن  متوسط  الأجور  في  كوريا  الجنوبية بلغ  48  ألفا  و922  دولارا في  عام  2022،  ليمثل  91.6%  من  متوسط  الدول  الأعضاء في  المنظمة،  وهو  أعلى  مستوى  له  على  الإطلاق،  حيث  كان  قد  بلغ  89.7%  في  عام  2019،  و90.4% في  عام  2020. 
ويعد  هذا  المستوى  1.4  مرة  ما  كان  عليه  قبل  3  عقود  في  عام  1992،  عندما  بلغ  63.8%،  بمقدار 26  ألف  دولار.
وقد تجاوز  مستوى  40  ألف  دولار  لأول  مرة  عام  2011  ليصل  إلى  40  ألفا  و252  دولارا، كما  اقترب  مؤخرا  من  مستوى  50  ألف  دولار  ليستمر في  سد  الفجوة مع  متوسط  الدول  الأعضاء  في  منظمة  التعاون الاقتصادي  والتنمية.
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