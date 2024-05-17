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الاقتصادية

1.6 % انخفاضا في الدخل الأسري الحقيقي في كوريا خلال الربع الأول

Write: 2024-05-23 15:51:05Update: 2024-05-23 16:19:59

1.6 % انخفاضا في الدخل الأسري الحقيقي في كوريا خلال الربع الأول

Photo : KBS News

كشف  تقرير  صادر  عن  هيئة  الإحصاءات الكورية  عن  أن  متوسط  الدخل  الشهري  للأسر  الكورية  خلال  الربع  الأول  من  هذا  العام،  قد  بلغ  5  ملايين  و122  ألف  وون،  أي  ما  يعادل  حوالي  3  آلاف  و700  دولار، بزيادة  نسبتها  1.4%  مقارنة  مع  نفس  الربع  السنوي  من  العام  الماضي، لكنه  يعتبر  منخفضا بالقيمة  الحقيقية  بنسبة  1.6%،  مع  الأخذ  في  الاعتبار  معدل  التضخم  البالغ 3%،  ليسجل  أكبر  انخفاض  حسب  الأرباع  السنوية الأولى  منذ  7  أعوام،  تحديدا منذ  عام  2017. 
وعلى  وجه  الخصوص،  انخفض  دخل  العمل  للأسر  الكورية بنسبة  1.1%  رغم  ارتفاع  الأسعار.
وبالنسبة  لدخل  العمل  الحقيقي مع  وضع  الأسعار في  الاعتبار،  فقد  انخفض  بـ3.9% ليسجل  أكبر  انخفاض أيضا  حسب  الأرباع الأولى  منذ  بدء  إجراء  الإحصاءات ذات  الصلة.
أما معدل  النفقات  الأسرية فقد  بلغ  3  ملايين  و984  ألف  وون،  أي  ما  يعادل  حوالي  ألفين  و900  دولار،  بزيادة نسبتها  2.5%  بالمقارنة مع  نفس  الربع  من  العام  الماضي.
ومن بين  هذه  النفقات، ارتفع  الإنفاق  الاستهلاكي الخالص،  باستثناء  مصاريف الفوائد  وأقساط  التأمين الاجتماعي،  بنسبة  3%،  ولكن  من  حيث  الإنفاق الاستهلاكي  الحقيقي  مع  أخذ  الأسعار في  الاعتبار،  فقد  ارتفع  بنسبة  0%  .
وكان  لدى  فئة  الـ20% الأقل  دخلا  انخفاضا بمقدار  357  ألف  وون،  أي  ما  يعادل  حوالي  260  دولارا،  وهي  الفئة  الوحيدة بين  جميع  الطبقات التي  سجلت  عجزا،  مما  يدل  على  أن  الصعوبات  التي  تواجهها  الطبقة ذات  الدخل  المنخفض لا  تزال  قائمة.
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