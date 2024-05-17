الرئيس يون يطالب بإحداث اختراق في إنتاج أشباه موصلات النظام

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طلب الرئيس الكوري "يون صوك يول" من وزارة الصناعة والتجارة والطاقة التوصل إلى اختراق في عمليات إنتاج أشباه موصلات النظام بالتعاون مع الوزارات والشركات ذات الصلة، من أجل تعزيز القدرات التنافسية المحلية.جاء ذلك في الاجتماع الثاني لمتابعة الشؤون الاقتصادية الذي عُقد اليوم في المكتب الرئاسي برئاسة الرئيس يون، لبحث قطاع أشباه الموصلات، حيث قال إن نجاح أو فشل صناعة أشباه الموصلات سوف يتحدد من خلال مدى النجاح في إنتاج أشباه موصلات نظام، التي تمثل ثلثي السوق بأكمله.وأكد الرئيس على ضرورة التركيز على أشباه موصلات النظام التي تتوسع باستمرار إلى ما هو أبعد من وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات، لتشمل أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن حصة كوريا في سوق تصميم أشباه الموصلات العالمية لا تزال في نطاق 1%، كما أن الشركات الكورية لا تزال غير قادرة على تضييق الفجوة مع الشركات الرائدة في مجال إنتاج أشباه الموصلات، مثل "تي إس إم سي".وأوضح أنه يجب بذل الجهور في قطاع أشباه الموصلات على المستوى الوطني، وأن الفوز أو الخسارة يعتمد على من ينتج أشباه الموصلات المتطورة أولا، وبالتالي يتوجب على الحكومة تقديم دعم قوي يمكن مقارنته بدعم الدول المنافسة.وأشار في هذا السياق إلى أن حكومته أنشأت برنامجا شاملا لدعم صناعة أشباه الموصلات بقيمة 26 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 19 مليار دولار، يشمل التمويل والبنية التحتية والبحث والتطوير، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.كما أشار إلى أن حكومته ستنشيء صندوقا للنظام البيئي لأشباه الموصلات بقيمة تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 740 مليون دولار، لدعم شركات أشباه الموصلات الصغيرة والمتوسطة، لكي تنمو إلى شركات عالمية.وفيما يتعلق بدعم الحكومة لصناعة أشباه الموصلات التي تنتجها الشركات الكبرى، قال الرئيس يون إن أكثر من 70% من هذا الدعم تستفيد منه الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه إذا توسعت الاستثمارات من خلال هذا الدعم الضريبي، فسوف تشهد الشركات أرباحا ويتمتع المزيد من الناس بوظائف لائقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين سبل عيشهم، وزيادة عائدات الضرائب، مما يخلق في نهاية المطاف حلقة حميدة بين الاقتصاد والصناعة.