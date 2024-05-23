انعقاد قمة كوريا الجنوبية واليابان والصين في سيول يومي الأحد والاثنين

Photo : YONHAP News

تقرر أن يعقد قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين اجتماعات قمة في العاصمة سيول يومي الأحد والاثنين القادميْن.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى منذ أربع سنوات وخمسة أشهر التي يجتمع فيها قادة الدول الثلاث في قمة، بعد أن عُقدت القمة السابقة في مدينة "تشنغدو" الصينية خلال فترة إدارة الرئيس الكوري السابق "مون جيه إين" في ديسمبر 2019.وأوضح "كيم تيه هيو" النائب الأول لمدير الأمن القومي التابع للمكتب الرئاسي الكوري، من المقرر أن يجري الرئيس "يون صوك يول" محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيانغ"، يوم الأحد.وبعد ذلك ستعقد قمة ثلاثية يوم الاثنين، حيث يصدر قادة الدول الثلاث في ختامها إعلانا مشتركا يحدد التعاون الثلاثي في ستة مجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة. وسوف يحضر القادة الثلاثة أيضا قمة أعمال ثلاثية لتقديم الدعم لممثلي الأعمال من دولهم.