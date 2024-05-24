استدعاء القس الأمريكي الكوري للاستجواب مرة أخرى في قضية حقيبة السيدة الأولى

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استدعت النيابة العامة القس الأمريكي الكوري الذي أهدى حقيبة يد فاخرة للسيدة الأولى "كيم كيون هيه" في عام 2022، للاستجواب مرة أخرى.واستدعى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية القس "تشيه جيه يونغ" للاستجواب كمشتبه به في الساعة 9:30 صباح اليوم الجمعة، بتهمة انتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع، والتعدي على ممتلكات الغير، وعرقلة أداء الواجبات الرسمية.ويأتي استدعاء القس تشيه بعد 18 يوما من مثوله الأول للاستجواب.كما طلبت النيابة العامة من وزارة العدل منع القس من مغادرة البلاد، لعدم تعطيل التحقيقات الجارية إذا غادر "تشيه"، وهو مواطن أمريكي، كوريا الجنوبية.ومن ناحية أخرى، أفادت بعض التقارير بأن النيابة ستنظر في مزاعم أخرى بأن "تشيه" طلب من السيدة الأولى خدمات مقابل هدايا قدمها لها في الفترة بين يونيو وسبتمبر من عام 2022.