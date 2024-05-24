الانتهاء من زيادة حصص القبول بكليات الطب اليوم الجمعة

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من المقرر أن يتم الانتهاء اليوم الجمعة من أول زيادة في حصص القبول بكليات الطب في كوريا الجنوبية منذ 27 عاما، حيث يعقد المجلس الكوري للتعليم الجامعي اجتماعا للجنة القبول في الكليات بعد ظهر اليوم لمراجعة واعتماد خطط القبول المقدمة من الجامعات للعام الدراسي 2025.ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المقاعد المتاحة في كليات الطب لعام 2025 ما يصل إلى 4 آلاف و667 مقعدا، بزيادة قدرها ألف و509 مقاعد مقارنة بحصة العام الدراسي 2024.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها تلك الحصة منذ عام 1998.وقالت وزارة التعليم إنه حتى إذا لم تكمل كل جامعة بمفردها عملية مراجعة لوائحها الدراسية لتتضمن الزيادة، فسوف يمكنها المضي قدما في عملية القبول للعام القادم بالحصص الجديدة.ومع ذلك، أضافت الوزارة أنها قد تتخذ إجراءات إدارية، مثل إصدار أوامر تصحيحية، ضد الجامعات التي تستمر في رفض تعديل لوائحها الدراسية.