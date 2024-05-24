كوريا تسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى منذ أكثر من 3 أشهر

Photo : YONHAP News

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة للبط في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، وهي أول حالة إصابة في البلاد منذ أكثر من 3 أشهر.ووفقا لوزارة الزراعة الكورية، تم الإبلاغ عن الحالة الأخيرة أمس الخميس في مزرعة تحتوي على حوالي 22 ألف بطة في بلدة "تشانغ نيونغ" الجنوبية الشرقية.وقد تم اكتشاف الحالة خلال عملية تفتيش قام بها مختبر الخدمات البيطرية في المقاطعة قبل إرسال البط إلى المسلخ.وكانت هذه أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في البلاد منذ 8 فبراير، عندما تم الإبلاغ عن إصابة في مزرعة للدواجن في "آسان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وقد سجلت كوريا 32 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزارع للدواجن في جميع أنحاء البلاد منذ ديسمبر من العام الماضي.وأرسلت وزارة الزراعة فريق استجابة أولية إلى المزرعة المتضررة واتخذت التدابير الوقائية، بما في ذلك تطويق المنطقة وإجراء دراسة وبائية وإعدام الطيور.كما أصدرت أيضا أمرا بالتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 11 من مساء الخميس في تلك المنطقة لمنع انتشار المرض، مع رفع مستوى الاستجابة لإنفلونزا الطيور درجة واحدة إلى درجة الحذر.