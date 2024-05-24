المحكمة تنظر في الحبس الاحتياطي للمطرب كيم هو جونغ في قضية القيادة في حالة سُكْر

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ستقرر محكمة محلية ما إذا كانت ستوافق على إصدار مذكرة احتجاز قبل المحاكمة للمغني "كيم هو جونغ"، المتهم بالقيادة في حالة سكر في قضية صدم وهروب، في وقت سابق من هذا الشهر.وسوف تعقد محكمة سيول المركزية جلسة استماع في الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة لتقرر ما إذا كانت ستوافق على طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق "كيم"، الذي يواجه اتهامات بالقيادة المتهورة التي أدت إلى إصابة، والهروب من مكان الحادث، وعدم اتخاذ إجراءات ما بعد الحادث. وقدم محامي "كيم" طلبا لتأجيل جلسة الاستماع المقررة، لكن المحكمة رفضته.وتحددت جلسة الاستماع في الساعة 11:30 صباحا لـ"لي كوانغ دوك"، رئيس الوكالة الراعية للمغني، والمتهم بإصدار أمر لمساعد "كيم" بالاعتراف زورا بالجريمة، بينما تحددت جلسة الاستماع إلى المسؤول التنفيذي بالوكالة، ولقبه "جون، الذي يواجه اتهامات بتدمير الأدلة، في الساعة 11:45 صباحا.وقدمت الشرطة مذكرات حبس احتياطي للثلاثة أول من أمس الأربعاء، مشيرة إلى احتمال فرارهم وإتلافهم للأدلة.وجاء طلب "كيم" بتأجيل جلسة الاستماع قبل حفلات المغني المقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة. وقد أحيا "كيم" حفل الخميس، لكنه قرر عدم الصعود على المسرح يوم الجمعة بسبب جلسة الاستماع.