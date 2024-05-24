كوريا الجنوبية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في يونيو القادم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تتولى كوريا الجنوبية الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشهر القادم بصفتها دولة غير دائمة العضوية.وأعلن سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" ذلك أمس الخميس في مؤتمر صحفي في مقر بعثة كوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.وتتولى كل دولة عضو، من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، رئاسة المجلس لمدة شهر وفقا للترتيب الأبجدي للدول، حيث ترأس دولة الرئاسة المناقشات الرسمية وغير الرسمية لمجلس الأمن، ويكون لديها سلطة تمثيل المجلس في التفاعلات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها كوريا الجنوبية الرئاسة كعضو غير دائم منذ مايو 2014.وقد جرت العادة أن تعقد الدولة التي تتولى الرئاسة فعاليات خاصة تتعلق بالقضايا التي تعتبرها مهمة، إلى جانب جدول الأعمال الرسمي لمجلس الأمن.وخلال فترة الرئاسة، تخطط كوريا الجنوبية لعقد حدث خاص لإجراء مناقشات عامة رفيعة المستوى حول الأمن السيبراني. وسوف يترأس المناقشات رفيعة المستوى وزير الخارجية الكوري "جو تيه يول".