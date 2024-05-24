رئيس الحزب الديمقراطي مستعد للاجتماع مع الرئيس يون لبحث إصلاح نظام التقاعد

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قال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" إنه على استعداد لإجراء محادثات مع الرئيس "يون صوك يول" لمناقشة إصلاح نظام معاشات التقاعد في كوريا.وأدلى "لي" بهذا التصريح على صفحته على موقع "فيسبوك" أمس الخميس، قائلا إنه لم يتم بعد التعامل مع أي اقتراح تشريعي بشأن إصلاح نظام التقاعد الوطني في البرلمان. وأضاف أنه لم يتبق سوى أقل من أسبوع على انتهاء ولاية البرلمان الحادي والعشرين.وشدد "لي" على أن حكومة "يون" يجب أن توقف ما وصفه بـ"السياسة غير المسؤولة" التي يمكن أن تسبب أضرارا كبيرة لحياة الناس بعد التقاعد وللأجيال القادمة.وقال "لي" إن اقتراح إصلاح نظام معاشات التقاعد يمكن أن يتم تمريره في الجلسة العامة يوم الثلاثاء إذا توصلت الحكومة والمعسكر الحاكم إلى قرار.وطلب "لي" من المعسكر الحاكم اتخاذ موقف مسؤول حتى يتمكن البرلمان في دورته الحادية والعشرين، من إنجاز مهمة إصلاح نظام التقاعد الوطني.