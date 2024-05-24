رئيس إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكورية يزور السعودية ورومانيا

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قالت إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية إن رئيسها "صوك جونغ كون" قام بزيارة لكل من المملكة العربية السعودية ورومانيا خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري.وفي أثناء إقامته في السعودية من يوم التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من مايو، عقد ورشة عمل مع وزارة الدفاع السعودية للتعاون في افتناء أنظمة الأسلحة الرئيسية. وأضافت الإدارة الكورية أنه تم في ورشة العمل بحث القضايا المتعلقة بسبل استفادة الجيش السعودي من أنظمة الأسلحة البرية والبحرية والجوية والفضائية الرئيسية الكورية.وتوصل الجانبان الكوري والسعودي إلى اتفاق على التفصيل ذات الصلة من خلال إجراء مشاورات إضافية على مستوى العمل.والتقى رئيس إدارة برنامج افتناء الدفاع الكورية "صوك" مع رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن "صالح الحربي" في وزارة الحرس الوطني السعودي، حيث تبادل معه الآراء حول إمكانية مشاركة كوريا الجنوبية في مشروع تعزيز القوات البرية السعودية.وكانت شركة "هان هوا إيرو سبيس" الكورية قد وقعت مذكرة خاصة بهذا الشأن مع وزارة الحرس الوطني السعودي في شهر فبراير الماضي.وخلال زيارته لرومانيا، حضر "صوك" أول دورة للّجنة الكورية الرومانية المشتركة لصناعة الدفاع والخدمات اللوجستية العسكرية، كما حضر معرض الدفاع عن البحر الأسود وصناعات الطيران والفضاء والدفاع، الذي أقيم في مدينة بوخارست عاصمة رومانيا، حيث أجرى لقاءات مع كبار المسؤولين الرومانيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والاقتصاد، ورئيس اللجنة الدفاعية، وبحث معهم القضايا المتعلقة بتصدير أنظمة الأسلحة الكورية لرومانيا، بما في ذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كي 9"، ودبابات "كي 2".