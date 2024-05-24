سيول تفرض عقوبات على أفراد وسفن بشأن تجارة الأسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو

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فرضت الحكومة الكورية الجنوبية عقوبات مستقلة إضافية على 7 أفراد كوريين شماليين وسفينتين روسيتين متورطين في تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية عن هذه العقوبات اليوم الجمعة، قائلة إن هؤلاء الكوريين الشماليين السبعة تورطوا في نقل إمدادات عسكرية وأسلحة وشحن للنفط المكرر وأنشطة أخرى تهدف إلى مساعدة كوريا الشمالية في كسب المواد والأموال اللازمة لبرامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.وأضافت الوزارة أن السفينتين الروسيتين اللتين تم إدراجهما ضمن قائمة العقوبات الجديدة قامتا بنقل عدد من الحاويات التي تحتوي على مواد عسكرية، بين روسيا وكوريا الشمالية.ودعت الوزارة إلى إنهاء التعاون العسكري غير القانوني بين موسكو وبيونغ يانغ، قائلة إن تجارة الأسلحة بينهما تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما تهدد بشكل خطير السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل وأيضا في العالم أجمع.وأكدت أن الإجراء الأخير تم اتخاذه بالتعاون الوثيق مع حلفاء كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيسهم في تشديد نظام العقوبات الذي يفرضه المجتمع الدولي.