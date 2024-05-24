الرئيس يون يستقبل وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو

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صرح المكتب الرئاسي الكوري بأن الرئيس "يون صوك يول" استقبل وزير الخارجية الأمريكي السابق "مايك بومبيو" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا لحضور مؤتمر القيادة الآسيوي، حيث تبادل معه الآراء حول سبل تعزيز التحالف بين سيول وواشنطن والوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية.وأشاد الرئيس "يون" بالجهود التي بذلها "بومبيو" لتنمية التعاون بين كوريا والولايات المتحدة والتعاون الثلاثي بين كوريا والولايات المتحدة واليابان، ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، مؤكدا على أن التحالف الكوري الأمريكي يتم توسيع نطاقه ليشمل الأمن الاقتصادي ولكي يصبح تحالفا للتكنولوجيا المتطورة.وشدد أيضا على أن التحالف الكوري الأمريكي والتعاون الكوري الأمريكي الياباني سيسهمان في تعزيز السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والعالم أجمع.ومن جانبه، قال "بومبيو" إن التحالف بين سيول وواشنطن يتعمق تحت قيادة الرئيس الكوري "يون"، معربا عن اعتقاده بأن هذا التحالف سيستمر في نموه بغض النظر عن التغييرات التي قد تحدث في الوضع السياسي الأمريكي، وتعهد بأن يبذل جهودا لزيادة فهم الدوائر السياسية الأمريكية بشأن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والوضع في شبه الجزيرة الكورية.