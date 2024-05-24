واشنطن تصف الجولة الثانية من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع مع سيول بأنها مثمرة

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وصفت "ليندا سبيشت" كبيرة مفاوضي الولايات المتحدة من وزارة الخارجية، الجولة الثانية من محادثات تقاسم تكاليف بقاء القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، التي عقدت بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بأنها كانت مثمرة وموضوعية.وأضافت "سبيشت" في بيان أصدرته في ختام الجولة الثانية من المحادثات في سيول أن الولايات المتحدة تواصل بذل جهودها لتحقيق الهدف المشتركة المتمثل في التوصل إلى اتفاق على أن اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع تدعم الأمن في كوريا الجنوبية، وأنها مقبولة للجانبين الكوري والأمريكي.وأكدت أن الجولة الثانية من المحادثات قد جاءت ضمن الموقف الدفاعي المشترك القوي لحماية السلام والازدهار للشعبين الكوري والأمريكي، موضحة أنها تشير إلى تعهدات الولايات المتحدة بتعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية.وقد عقدت سيول وواشنطن الجولة الثانية من محادثات تقاسم تكاليف تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوية، خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري في العاصمة الكورية.