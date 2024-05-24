توقعات باستمرار انتعاش أشباه الموصلات حتى النصف الأول من العام القادم

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توقع البنك المركزي الكوري أن يستمر الانتعاش في صناعة أشباه الموصلات حتى النصف الأول من العام القادم، وأن تقود صادرات أشباه الموصلات النمو الاقتصادي الكوري.جاء ذلك في تقرير صادر عن إدارة الاتجاهات الاقتصادية التابعة للبنك المركزي الكوري، اليوم الجمعة، حيث أشار التقرير إلى أن سوق أشباه الموصلات العالمية بدأت تتمتع بالتعافي منذ أوائل العام الماضي، بفضل الطفرة التي تشهدها صناعة الذكاء الاصطناعي.وقال التقرير أن سوق أشباه الموصلات ستواصل اتجاهها التصاعدي حتى النصف الأول من العام القادم، وأن هناك مجالا لاستمرار الاتجاه التصاعدي لفترة أطول.وتوقع التقرير أن تتمتع صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات بانتعاش، بالتزامن مع زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مما سيؤدي إلى أن تقود الزيادة في صادرات أشباه الموصلات النمو الاقتصادي الكوري.وأضاف التقرير أن الاستثمارات في المعدات والمرافق ومراكز البيانات اللازمة لإنتاج المزيد من أشباه الموصلات ستؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكوري.