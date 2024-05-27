كوريا الشمالية تحذر من عمل عسكري ضد أنشطة الاستطلاع الكورية الجنوبية الأمريكية

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اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بانتهاك سيادتها الوطنية بأنشطتهما الاستطلاعية، وحذرت من رد عسكري.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد، انتقد نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم جانغ إيل الاستطلاع الجوي الذي أجرته الولايات المتحدة والقوات الجوية الكورية الجنوبية وأنشطة الدوريات التي تقوم بها قوات البحرية وقوات حرس السواحل الكورية الجنوبية.وقال نائب الوزير إن الولايات المتحدة والقوات الجوية العميلة في كوريا الجنوبية تقوم بأنشطة استطلاع جوي على مستوى مماثل لحالات الحرب، وتقوم قوات البحرية وحرس السواحل في كوريا الجنوبية بتكثيف أنشطة الدوريات وتخترق الحدود البحرية بشكل متزايد. وندد كيم بهذه الأنشطة ووصفها بأنها "استفزاز عدواني"، وحذر من أن هذه الأنشطة ستقابل بإجراءات مضادة "هجومية"، وأضاف أن كوريا الشمالية سوف تتصرف على الفور عندما تُنتهك سيادتها ومصالحها الأمنية.وجاءت هذه الانتقادات قبيل انعقاد القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان اليوم الاثنين في سيول. وانتقدت بيونغ يانغ أيضا المجموعات المدنية الكورية الجنوبية التي ترسل منشورات دعائية على بالونات عبر الحدود، وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة.