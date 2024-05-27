المكتب الرئاسي يؤكد على إصلاح معاشات التقاعد خلال دورة البرلمان الثانية والعشرين

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قال المكتب الرئاسي الكوري أمس الأحد إنه من المناسب مناقشة ومتابعة نظام التقاعد في البلاد خلال دورة البرلمان الثانية والعشرين.وصرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين بأن هناك حاجة إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بعد الاطلاع بشكل كاف على آراء عامة الناس، خاصة جيل الشباب، بدلا من اندفاع الأحزاب الحاكمة والمعارضة لاتخاذ قرار. وأضاف أن إصلاح نظام معاشات التقاعد يتطلب تعديلات على معدل استبدال الدخل ومعدل الأقساط، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية للمعاشات الأساسية ومعاشات موظفي الحكومة ومعاشات التقاعد.وأعرب المسؤول عن اعتقاده بأن هذه الإصلاحات سيكون لها تأثير واسع النطاق على الشباب والأجيال القادمة، لذلك من المهم أن تكون هناك عملية تسوية وأن يتم تضمين آراء جميع المواطنين قبل اتخاذ أي قرار.وقال المكتب الرئاسي إنه لم يتبق سوى ثلاثة أيام فقط على انتهاء الدورة البرلمانية الحادية والعشرين، ولذلك لا يوجد وقت للتوصل إلى حل وسط بشأن هذه المسألة، وبالتالي سيكون من المناسب للبرلمان في دورته الثانية والعشرين مناقشة ومتابعة الإصلاحات على أساس المناقشات التي أجرتها من قبل الأحزاب السياسية. وبعد عدة جولات من المفاوضات، اتفق الحزبان الرئيسيان على معدل قسط بنسبة 13%، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات بينهما بشأن معدل استبدال الدخل وقضايا أخرى.