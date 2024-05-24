كوريا الشمالية تخطر اليابان بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي في الأيام القادمة

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية أبلغت اليابان بخطتها لإطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا في غضون الأيام القادمة.ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن إتش كي، قالت أمانة مجلس الوزراء إنها تلقت إشعارا من كوريا الشمالية في وقت مبكر من اليوم الاثنين بأن فترة الإطلاق سوف تكون بين 27 مايو و4 يونيو.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان بأن الإطلاق قد يؤثر على منطقتين في البحر الأصفر في جنوب غرب كوريا الشمالية، ومنطقة واحدة في المحيط الهادئ إلى الشرق من الفلبين، وكلها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.وجاء هذا الإشعار في الوقت الذي من المقرر أن تعقد فيه كوريا الجنوبية واليابان والصين قمة ثلاثية صباح اليوم الاثنين في سيول. وحثت قوات حرس السواحل اليابانية السفن العاملة في تلك المناطق المائية على أن تكون في حالة تأهب تحسبا لأي أجسام متساقطة بين يوم الاثنين ومنتصف ليلة الرابع من يونيو.وأمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حكومته بجمع وتحليل المعلومات حول الإطلاق والتعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لكي تحث بقوة على تعليق عملية الإطلاق، كما وجه الوزارات المعنية ببذل قصارى جهدها للاستعداد لأي مواقف غير متوقعة.