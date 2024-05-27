بكين تقول إن الرئيس يون أكد دعمه لمبدأ الصين الواحدة خلال القمة بين البلدين

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" دعمه لمبدأ "الصين الواحدة" خلال محادثات القمة مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيانغ"، أمس الأحد.وقالت وزارة الخارجية الصينية في إعلانها لنتائج محادثات القمة في بيان صحفي أصدرته أمس الأحد، إن يون أكد التزام كوريا الجنوبية بمبدأ الصين الواحدة، وأن هذا الموقف لم يتغير أبدا، وهو ما لم يتم تضمينه في إحاطة كوريا الجنوبية حول القمة.يذكر أن مبدأ الصين الواحدة يتضمن أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ولا ينبغي الاعتراف بها كدولة منفصلة. وحتى الآن ظلت حكومة كوريا الجنوبية تتخذ موقفا مفاده أنها "تحترم" مفهوم "الصين الواحدة"، متجنبة استخدام كلمة "مبدأ".وفيما يتعلق بتصريحات يون الواردة في البيان الصحفي لوزارة الخارجية الصينية، قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين في عام 1992، حافظت حكومة سيول على موقفها المتمثل في احترام الصين الواحدة.وأضاف المسؤول أن هناك تعليقا يتماشى مع هذا الموقف خلال قمة الأحد. ومع ذلك، أضاف المسؤول أن الجانب الكوري الجنوبي أكد أيضا على أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان للسلام والازدهار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في منطقة شمال شرق آسيا كلها.