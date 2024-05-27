رئيس مجلس الدولة الصيني يطلب من سام سونغ زيادة الاستثمار في الصين

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التقى رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيانغ" مع رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" أمس الأحد، حيث طلب من المجموعة الكورية الجنوبية زيادة الاستثمار في الصين.ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، قال "لي" لرئيس سام سونغ إن الصين تأمل أن تستكشف الشركات من كلا البلدين التعاون في مجالات جديدة مثل التصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطب الحيوي.وأضاف أن ذلك من شأنه أن يعزز نوعية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وشدد رئيس مجلس الدولة الصيني على أن سوق الصين العظمى مفتوح دائما أمام الشركات الأجنبية، وأضاف أن الصين ستتبع انفتاحا مؤسسيا تدريجيا لسوقها وستتعامل بنشاط مع مخاوف ومطالب الشركات ذات الاستثمار الأجنبي.وأعرب عن أمله في أن تواصل سام سونغ وغيرها من الشركات الكورية الجنوبية توسيع الاستثمارات والتعاون في الصين، والاستمتاع بالمزيد من الفرص التي توفرها التنمية في الصين.ومن جانبه أعرب رئيس شركة سام سونغ عن امتنانه للدعم الكبير الذي قدمته الحكومة الصينية لإنتاج سام سونغ وعملياتها في الصين.