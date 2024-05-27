استمرار معدلات تأييد الرئيس يون عند حوالي 30% للأسبوع السابع

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ظلت معدلات تأييد الرئيس الكوري يون صوك يول عند حوالي 30%، وهو النطاق الذي بقيت فيه لمدة سبعة أسابيع متتالية.وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألفين و506 من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد خلال الفترة من الاثنين الماضي إلى الجمعة، أن 30.3% من المشاركين قيموا بشكل إيجابي طريقة تعامل يون مع شؤون الدولة، بانخفاض 1.1% عن الأسبوع الأسبق.وكانت معدلات تأييد الرئيس يون، التي بلغت 37.3% في الأسبوع الأول من أبريل، قد وصلت منذ ذلك الحين إلى حوالي 30%.وأعرب 66.1% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضائهم، بزيادة 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.