الرئيس الأمريكي يشيد بالتعاون الثلاثي بين كوريا والولايات المتحدة واليابان

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أعرب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن تقديره للتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.جاء ذلك في كلمة تهنئة ألقاها بايدن أمام حفل التخرج في الأكاديمية العسكرية الأمريكية "ويست بوينت" أول من أمس السبت، حيث قال إن حكومته نجحت في تعزيز التحالف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما تعمل على خلق تحالفات جديدة، مشيرا إلى التعاون بين الدول الثلاث، والتحالف الأمني بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.وأوضح بايدن أن حكومته نجحت في توطيد العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، وقال إن ذلك أمر لم يعتقد أحد أنه ممكن.وأضاف أن حكومته تدعم العلاقات الحرة والسلمية بين الصين وتايوان من جهة، وتعزز المشاركة الاستراتيجية مع فيتنام، مشيرا إلى التعاون الأمريكي الثلاثي مع اليابان والفلبين، والهيئة الاستشارية الأمنية التي تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.وأكد الرئيس الأمريكي مجددا على دعم حكومته المستمر لأوكرانيا التي تعرضت لغزو روسيا، وأدان بشدة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".