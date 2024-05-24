تقرير يحذر من تأثير ارتفاع الأسعار على الاستهلاك في كوريا

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حذر تقرير أصدرته اليوم إدارة الأبحاث التابعة للبنك المركزي الكوري من أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلبا على الاستهلاك، موضحا أن الارتفاع التراكمي في أسعار المستهلك منذ عام 2021 قد بلغ 12.8% ليكون أعلى بضعفين مقارنة مع نفس الفترة من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي كان قد بلغ 5.5%.وأضاف التقرير الذي صدر بعنوان "ارتفاع الأسعار والاستهلاك"، أن ارتفاع الأسعار في عامي 2021 و2022 قد أدى إلى انخفاض الزيادة في الاستهلاك بحوالي 4% من خلال تقليص القوة الشرائية الحقيقية، مشيرا إلى أنه رغم الانخفاض المستمر في معدل ارتفاع الأسعار منذ العام الماضي إلا أنه لا يزال سببا في تقليل الاستهلاك، كما أن انخفاض القيمة الحقيقية للأصول بسبب ارتفاع الأسعار ساهم في تقليل الاستهلاك بدرجة أكبر.وقال التقرير إن كبار السن ومحدودي الدخل قد تعرضوا لآثار سلبية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، حيث عانى كبار السن من الإنفاق على المواد الأساسية مثل الطعام والمشروبات والطاقة، وكان معدل التضخم التراكمي الذي شعر به من هم في الستينيات من العمر أو أكبر أعلى بحوالي 2% من معدل التضخم في الفئات العمرية الأخرى. ولأسباب مماثلة، كان معدل التضخم الفعلي للأسر ذات الدخل المنخفض أعلى أيضا من المعدل لدى الأسر الأخرى.وأشار التقرير أيضا إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن حجم دخل التحويلات العامة، مثل المعاش الوطني والمعاش الأساسي، يرتبط بمعدل التضخم، وهو ما يبدو أنه قد خفف إلى حد ما من عبء الأسعار على هاتين الفئتين.وقال إنه من المهم الحفاظ على استقرار الأسعار، محذرا من أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلبا على إعادة التوزيع مما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الفئات الضعيفة اجتماعيا.