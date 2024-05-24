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انطلاق أعمال الوكالة الكورية للملاحة الجوية والفضاء

Write: 2024-05-27 15:17:54Update: 2024-05-27 15:25:42

انطلاق أعمال الوكالة الكورية للملاحة الجوية والفضاء

Photo : YONHAP News

انطلقت  اليوم  أعمال  الوكالة الكورية  للملاحة  الجوية والفضاء  في  مدينة  "سا  تشون" بمقاطعة  شمال  "كيونغ سانغ"،  والتي  أنشئت  كمحرك  للنمو  المستقبلي  وفقا  لقانون  خاص  تم  إقراره في  البرلمان  خلال  شهر  يناير  الماضي. 
ومن المتوقع  أن  تتحمل  الوكالة  الجديدة مسؤولية  رسم  السياسات والمشروعات  في  مجال  الملاحة  الجوية والفضاء  من  أجل  تأمين  تقنيات مبتكرة  وتعزيز  الصناعة ذات  الصلة،  وحماية الجمهور  من  المخاطر الفضائية.
وتتبع  الوكالة الجديدة  وزارة  العلوم وتكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات، وتضم  293  عضوا،  بمن  في  ذلك  مدير  على  مستوى  نائب  وزير،  ونائب  مدير  وهو  موظف  حكومي  من  المستوى  الأول، ومدير  لمقر  مهام  الفضاء  الجوي.
وقد بدأ  110  من  أعضائها  العمل  اعتبارا  من  اليوم،  بمن  في  ذلك  مديرها  "يون يونغ  بين"  أستاذ  هندسة  الملاحة الجوية  والفضاء  في  جامعة  سيول  الوطنية،  ونائب  المدير  "نوه جونغ  وان"  مدير  إدارة  سياسات البحث  والتطوير  في  وزارة  العلوم وتكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات، ومدير  مقر  المهام "جون  لي"  الذي  كان  مديرا  سابقا  في  الوكالة  الوطنية الأمريكية  للملاحة  الجوية والفضاء،  "ناسا".
وتتكون  الوكالة الكورية  من  7  إدارات  و27  قسما  بما  في  ذلك  إدارة  التخطيط والتنسيق،  وإدارة  سياسات الفضاء  الجوي،  وإدارة صناعة  الفضاء  الجوي  تحت  إشراف  نائب  مدير  الوكالة،  وإدارة النقل  الفضائي،  وإدارة الأقمار  الاصطناعية،  وإدارة استكشاف  علوم  الفضاء، وإدارة  ابتكار  الطيران تحت  إشراف  مدير  مقر  المهام.
ومن المتوقع  أن  يقوم  المعهد  الكوري لأبحاث  الملاحة  الجوية والفضاء،  والمعهد  الكوري لعلم  الفلك  وعلوم  الفضاء،  اللذان سيتم  نقلهما  إلى  الوكالة  الجديدة، دورا  رئيسيا  في  البحث  والتطوير العملي  في  مجال  الفضاء.
وتم تخصيص  ميزانية  للوكالة هذا  العام  بمقدار 758  مليارا  و900  مليون  وون،  أي  ما  يساوي  حوالي  562  مليون  دولار،  وسيتم  تحويل  هذا  المبلغ  من  وزارة  العلوم وتكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات.
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