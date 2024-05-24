انطلاق أعمال الوكالة الكورية للملاحة الجوية والفضاء

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انطلقت اليوم أعمال الوكالة الكورية للملاحة الجوية والفضاء في مدينة "سا تشون" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، والتي أنشئت كمحرك للنمو المستقبلي وفقا لقانون خاص تم إقراره في البرلمان خلال شهر يناير الماضي.ومن المتوقع أن تتحمل الوكالة الجديدة مسؤولية رسم السياسات والمشروعات في مجال الملاحة الجوية والفضاء من أجل تأمين تقنيات مبتكرة وتعزيز الصناعة ذات الصلة، وحماية الجمهور من المخاطر الفضائية.وتتبع الوكالة الجديدة وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتضم 293 عضوا، بمن في ذلك مدير على مستوى نائب وزير، ونائب مدير وهو موظف حكومي من المستوى الأول، ومدير لمقر مهام الفضاء الجوي.وقد بدأ 110 من أعضائها العمل اعتبارا من اليوم، بمن في ذلك مديرها "يون يونغ بين" أستاذ هندسة الملاحة الجوية والفضاء في جامعة سيول الوطنية، ونائب المدير "نوه جونغ وان" مدير إدارة سياسات البحث والتطوير في وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدير مقر المهام "جون لي" الذي كان مديرا سابقا في الوكالة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء، "ناسا".وتتكون الوكالة الكورية من 7 إدارات و27 قسما بما في ذلك إدارة التخطيط والتنسيق، وإدارة سياسات الفضاء الجوي، وإدارة صناعة الفضاء الجوي تحت إشراف نائب مدير الوكالة، وإدارة النقل الفضائي، وإدارة الأقمار الاصطناعية، وإدارة استكشاف علوم الفضاء، وإدارة ابتكار الطيران تحت إشراف مدير مقر المهام.ومن المتوقع أن يقوم المعهد الكوري لأبحاث الملاحة الجوية والفضاء، والمعهد الكوري لعلم الفلك وعلوم الفضاء، اللذان سيتم نقلهما إلى الوكالة الجديدة، دورا رئيسيا في البحث والتطوير العملي في مجال الفضاء.وتم تخصيص ميزانية للوكالة هذا العام بمقدار 758 مليارا و900 مليون وون، أي ما يساوي حوالي 562 مليون دولار، وسيتم تحويل هذا المبلغ من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.