الرئيس الكوري يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني "لي كيانغ"، في العاصمة سيول اليوم الاثنين، حيث يقوم رئيس الوزراء الصيني بزيارة هي الأولى من نوعها إلى كوريا الجنوبية منذ 9 أعوام.وخلال المباحثات، أكد الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الصيني على تعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، كما اتفقا على بذل جهود مشتركة لتحقيق السلام والازدهار على الصعيد العالمي، وتوسيع الحوار بين البلدين بما في ذلك إنشاء حوار أمني على مستوى وزراء الخارجية والدفاع.واتفق الجانبان أيضا على استئناف المرحلة الثانية من المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة الكورية الصينية لتوسيع نطاق الاتفاقية من قطاع المنتجات إلى قطاع الخدمات. ويخطط البلدان لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.وقبل بدء المباحثات، نقل رئيس الوزراء الصيني تحيات الرئيس الصيني "شي جي بينغ" إلى الرئيس الكوري، ولكن لم يتم خلال المباحثات تناول خطة زيارة الرئيس الصيني إلى كوريا الجنوبية.