كوريا واليابان والصين تؤكد على أهمية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا الجنوبية واليابان والصين أكدت مجددا على أن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يصب في صالح الدول الثلاث، كما أنه مسؤولية مشتركة عليها.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بعد مباحثات القمة الثلاثية التي عقدت في المقر الرئاسي الكوري القديم صباح اليوم، حيث أضاف الرئيس يون أن الدول الثلاث أكدت أيضا على أن التعاون النشط بينها يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية كما يسهم في تعزيز السلام والازدهار في المنطقة.وشدد يون على ضرورة السعي إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية مع التنفيذ الأمين لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في توحيد شبه جزيرة كوريا بشكل سلمي من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وهو مصلحة أساسية للدول الثلاث. وأكد على أن إطلاق قمر اصطناعي حسبما أعلنت كوريا الشمالية اليوم، يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي توجيه استجابة حاسمة لذلك.وقال إن قادة الدول الثلاث قرروا تهيئة بيئة تجارية واستثمارية شفافة ويمكن التنبؤ بها، وبناء سلاسل إمداد آمنة، كما قرروا التعاون للاستجابة للقضايا البيئية والصحية العامة والجرائم العابرة للحدود، إلى جانب توسيع التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة، بما في ذلك التعاون مع منغوليا من أجل تخفيض مستويات الغبار الأصفر، والتعاون مع دول جنوب شرق آسيا في مجال تنمية الشركات الناشئة والملكية الفكرية سعيا إلى الازدهار المشترك في المنطقة.وكشف الرئيس الكوري أيضا عن أن الدول الثلاث قررت عقد مباحثات القمة بينها بشكل منتظم، ومواصلة تعزيز الطابع المؤسسي على التعاون الثلاثي.