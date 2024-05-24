الانتهاء من تطوير النسخة الكورية من نظام ثاد

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انتهت كوريا الجنوية من تطوير نظام الدفاع الصاروخي الموجه أرض- جو بعيد المدى "إل- سام"، الذي يمكنه اعتراض الصواريخ الكورية الشمالية على ارتفاعات أعلى.وصرح مصدر عسكري مسؤول في برنامج الاستحواذ الدفاعي بأنه تم اختبار النظام الجديد والتوصل إلى أنه "ملائم للقتال"، وهو ما يعني أنه تم استيفاء أهداف التطوير الفني والمتطلبات العسكرية للنظام الصاروخي.ومن المتوقع أن يدخل هذا النظام الكوري مرحلة الإنتاج الضخم في أوائل العام القادم بعد اكتمال أعمال المتابعة، مثل التوحيد القياسي، ليتم تشغيله ونشره في حوالي عام 2028.ويذكر أن نظام إل- سام هو نظام دفاعي يستهدف اعتراض الصواريخ الكورية الشمالية على ارتفاعات تتراوح بين 50 إلى 60 كيلومترا.وكانت كوريا الجنوبية تعتمد من قبل على نظام الدفاع الصاروخي العسكري الأمريكي ثاد، لكن نشر نظام إل- سام سيؤدي إلى توسيع نطاق عمليات شبكة الدفاع المحلية.