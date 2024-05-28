عملية إطلاق قمر التجسس الكوري الشمالي تنتهي بانفجار في الجو

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أطلقت كوريا الشمالية قمرها الاصطناعي الثاني للاستطلاع العسكري في وقت متأخر أمس الاثنين، لكن من المعتقد أن تلك العملية باءت بالفشل.وفي رسالة نصية للصحفيين المحليين، قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن الجيش الكوري الجنوبي اكتشف عملية الإطلاق في حوالي الساعة 10:44 من مساء أمس، من منطقة "تونغ تشانغ ري" في كوريا الشمالية.وتم اكتشاف أن المقذوف قد تحول إلى شظايا متعددة في المياه الكورية الشمالية بعد دقيقتين من إطلاقه باتجاه الجزء الجنوبي من البحر الأصفر، وفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.وفي حين ألمح إلى احتمال حدوث انفجار في الجو، قال الجيش إن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تقوم بتحليل تفاصيل ذلك المقذوف.وجاء هذا الإطلاق الصاروخي بعد أن أعلنت بيونغ يانغ عن خطط في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين لإطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا في الفترة من الاثنين إلى الثلاثاء من الأسبوع القادم، وهو ما يأتي عقب إطلاقها القمر الاصطناعي "ماللي كيونغ 1" في شهر نوفمبر الماضي.