كوريا الشمالية تعترف بفشل إطلاق قمرها الاصطناعي بسبب انفجار في الجو

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن صاروخا أطلقته كوريا الشمالية لنشر قمرها الاصطناعي الثاني للاستطلاع العسكري، قد انفجر بعد وقت قصير من إطلاقه، أمس الاثنين.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية أطلقت قمرها الاصطناعي "ماللي كيونغ 1-1" على متن صاروخ جديد من محطة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الاصطناعية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد أمس الاثنين، لكن الإطلاق فشل لأن الصاروخ انفجر خلال المرحلة الأولى من رحلته بعد وقت قصير من إطلاقه.جاء ذلك نقلا عن تصريحات أدلى بها نائب مدير الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في كوريا الشمالية، بعد حوالي 90 دقيقة من عملية الإطلاق، التي تمت في الساعة 10:44 من مساء أمس الاثنين.كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المسؤول قوله إن الفحص الأولي أظهر أن الانفجار يعزى إلى موثوقية تشغيل محرك الأكسجين السائل والبترول، الذي تم تطويره حديثا. وأضاف أن الإدارة تدرس الأسباب المحتملة الأخرى للفشل أيضا.