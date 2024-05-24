كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا أمنيا عقب الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

عقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعا أمنيا أمس الاثنين بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري، والذي فشل بسبب انفجار في الجو وقع بعد وقت قصير من إطلاقه.وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي إن الجيش الكوري الجنوبي اكتشف إطلاق كوريا الشمالية لما يسمى بقمر التجسس العسكري في الساعة 10:44 من مساء الاثنين، وأطلع مكتبُ الأمن القومي الرئيسَ "يون صوك يول" مباشرة بعد الإطلاق.وعقد المكتب الرئاسي اجتماعا أمنيا برئاسة مستشار الأمن القومي "تشانغ هو جين" في حوالي الساعة 11:40 مساء، حيث أطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة "كيم ميونغ سو" المشاركين على عملية الإطلاق وناقشوا إجراءات الرد.وأدان المشاركون في الاجتماع عملية الإطلاق باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعملا استفزازيا يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا والمجتمع الدولي.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش اكتشف الإطلاق في حوالي الساعة 10:44 مساء. وتم اكتشاف أن المقذوف تحول إلى شظايا متعددة في المياه الكورية الشمالية بعد دقيقتين من إطلاقه.