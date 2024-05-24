الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا

Photo : YONHAP News

أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يحمل قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري، ووصفته بأنه انتهاك لقرارات مجلسالأمن التابع للأمم المتحدة.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة كي بي إس إن الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ أمس الاثنين، والذي تضمن تكنولوجيا مرتبطة مباشرة ببرنامج الصواريخ الباليستية الكوري الشمالي، وتم إجراؤه في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة. وقال المتحدث إن "جونغ باك" المسؤولة الأمريكية المعنية بكوريا الشمالية في وزارة الخارجية، تجري مشاورات وثيقة مع كوريا الجنوبية واليابان فيما يتعلق بالإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل إرسال إشارة قوية إلى بيونغ يانغ مفادها أن أفعالها تقوض استقرار وازدهار شبه الجزيرة الكورية ولن تؤدي إلا إلى تعميق عزلتها. كما حث المتحدث جميع الدول على إدانة برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة التي تمتلكها كوريا الشمالية، والضغط على بيونغ يانغ للدخول في حوار.وانتقدت قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أيضا إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ، قائلة إنها تقيم الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء. وقالت القيادة في بيان إنها على علم بإطلاق كوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وهو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن المتعددة الصادرة بالإجماع، ويثير التوتر ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها.