تعيين لوحات معبد سونغ كوانغ سا البوذي ككنز وطني

تم تعيين لوحات بوذية من عهد مملكة جوسون، تصور حياة وتعاليم بوذا، ككنز وطني في كوريا الجنوبية.وصرحت هيئة التراث الكورية أمس الاثنين بأنها قررت تصنيف لوحتي "يونغ سان هوسانغ دو" و"بال سانغ دو"، في معبد "سونغ كوانغ سا" في مدينة "سون تشون" بمقاطعة جنوب "جولا"، ككنز وطني، وذلك بعد مرور 21 عاما على تصنيفهما ككنوز في عام 2003.يذكر أن لوحة "يونغ سان هوسانغ دو" تظهر بوذا وهو يسلم تعاليمه إلى طالب، في حين أن لوحة "بال سانغ دو" تدور حول الأحداث التاريخية في حياة بوذا، وتغطي ثمانية موضوعات رئيسية. وتحظى لوحات معبد "سونغ كوانغ سا" بتقدير كبير لقيمتها في تاريخ الفن البوذي.وتثبت السجلات الموجودة في اللوحات أن "فين أوي كيوم" وغيره هم من رسموا لوحتي "يونغ سان هوسانغ دو" و"بال سانغ دو" في عام 1725 في عهد الملك "يونغ جو".