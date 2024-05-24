القمة الثلاثية تصدر رسائل متضاربة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي

Photo : KBS News

أصدر قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين رسائل متضاربة بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي خلال قمتهم التاسعة التي عقدت في سيول أمس الاثنين. وفي حين دعا كل من الرئيس يون صوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، لم يذكر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيانغ هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بعد القمة.وقال يون للصحفيين إن الدول الثلاث أكدت مجددا أن الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة هو مصلحة ومسؤولية مشتركة، وأضاف أنه لضمان هذا السلام والاستقرار، من الضروري العمل نحو نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية من خلال التنفيذ الأمين لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.ومن جانبه، قال كيشيدا إن القمة أكدت مجددا على أن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية وتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يمثل مصلحة مشتركة للدول الثلاث.ومع ذلك، لم يستخدم لي مصطلح "نزع السلاح النووي"، وحث الأطراف المعنية على الحفاظ على ضبط النفس واتخاذ خطوات احترازية حتى لا تزداد الأمور سوءا أو تعقيدا.وخلال القمة الثلاثية السابقة في عام 2019، اتفقت الصين على أنه يجب على الأطراف الثلاثة العمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.