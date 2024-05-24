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الاقتصادية

انعقاد منتدى للأعمال بين كوريا والإمارات اليوم في سيول

Write: 2024-05-28 15:32:28Update: 2024-05-28 15:51:27

انعقاد منتدى للأعمال بين كوريا والإمارات اليوم في سيول

Photo : YONHAP News

اتفقت  الدوائر الاقتصادية  الكورية  والإماراتية على  تعزيز  الاستثمار والتعاون  فيما  بينها، بمناسبة  زيارة  الرئيس الإماراتي  "محمد  بن  زايد  آل  نهيان"  إلى  كوريا. 
وعقدت  وزارة  الصناعة  والتجارة والطاقة  الكورية  بالتعاون مع  وزارة  الاقتصاد الإماراتية  المنتدى  الكوري الإماراتي  للأعمال  اليوم  في  أحد  الفنادق  في  العاصمة  سيول،  تحت  إشراف  غرفة  التجارة والصناعة  الكورية  والسفارة الإماراتية  لدى  كوريا، وبحضور  عدد  من  مسؤولي  الحكومتين وشركات  البلدين،  بمن  في  ذلك  "جونغ إين كيو"  وزير  الصناعة الكوري،  ووزير  التجارة الخارجية  الإماراتي.
وخلال  المنتدى، وقعت  شركة  "ميديتوكس  الكورية للصناعات  الحيوية  ومجموعة "تيكوم"  الإماراتية  المملوكة للدولة  في  دبي،  خطاب  نوايا  للاستثمار  لإنشاء مصنع  لإنتاج  الأدوية الحيوية  في  دبي.  وقالت  الوزارة الكورية  إن  هذه  خطوة  للأمام نحو  تنفيذ  مذكرة  التفاهم  التي  تم  توقيعها خلال  زيارة  الرئيس "يون  صوك  يول" إلى  الإمارات  في  يناير  من  العام  الماضي، موضحة  أن  هذه  ستكون  المرة  الأولى  التي  تتم  فيها  إقامة  مصنع  للأدوية  الحيوية في  الإمارات  بواسطة شركة  كورية.
وقال  الوزير جونغ  في  كلمة  تهنئة  ألقاها أمام  المنتدى  إن  حجم  التجارة بين  كوريا  الجنوبية ودولة  الإمارات  العربية المتحدة  كان  أقل  من  200  مليون  دولار  في  عام  1980  عندما  أقيمت  العلاقات الدبلوماسية  بين  البلدين، وقد  زاد  حاليا  بعد  تطور  العلاقات  إلى  علاقات  مشاركة خاصة،  بأكثر  من  100  مرة،  ليبلغ  20  مليارا  و800  مليون  دولار، ووصف  ذلك  بأنه  إنجاز  حققه  رجال  الأعمال في  البلدين.
وأكد  جونغ  أن  الحكومة الكورية  لن  تدخر  جهدا  في  توفير  البيئة الملائمة  لتطوير  وتنمية التعاون  بين  الجانبين.
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