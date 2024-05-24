اجتماع بين  نواب  وزراء  الخارجية  الكوري والأمريكي  والياباني  في  واشنطن

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اجتماع بين نواب وزراء الخارجية الكوري والأمريكي والياباني في واشنطنسيجتمع نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يوم الجمعة لمناقشة عدد من القضايا الراهنة، ضمن الهيئة الاستشارية على مستوى نواب وزراء خارجية الدول الثلاث، التي أنشئت لمناقشة سبل التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية النووية الكورية الشمالية.وفي هذا الإطار، سيجتمع نائب وزير الخارجية الكوري "كيم هونغ كيون" مع نظيريه الأمريكي "كورت كامبل" والياباني "اوكانو ماساكاتا"، في مزرعة خاصة لنائب الوزير الأمريكي تقع بالقرب من واشنطن.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن نواب الوزراء سيجرون مناقشات معمقة وواسعة النطاق خلال الاجتماع، حول عدد من التحديات الإقليمية والدولية، والمنافسات الاستراتيجية والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة.ومن المتوقع أن يتقاسم نائب الوزير الكوري مع الجانب الأمريكي نتائج مباحثات القمة الكورية اليابانية الصينية التي عقدت أمس الاثنين في سيول.