بلدية سيول تكشف عن فندق مبنيّ على جسر لأول مرة في كوريا

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كشفت بلدية العاصمة سيول اليوم عن نموذج لفندق "هان ريفر فيو" الذي سيقام على أحد الجسور فوق نهر هان، لأول مرة في كوريا.وقالت بلدية سيول إن الفندق سيكون مساحة للسكن وسيتم إنشاؤه عن طريق إعادة تصميم مقهى "جيك نيو" في الجزء العلوي من جسر "هان كانغ" في سيول، وهو مرفق سياحي تم التخطيط له بالتعاون مع حكومة مدينة سيول وشركة "إير بي آند بي"، وسف يكون اسمه الرسمي "سكاي سوت هان كانغ بريدج سول"، وقد تم اختياره من خلال مسابقة عامة ومراجعة بواسطة خبراء.وبالنظر إلى النموذج الفعلي الذي تم الكشف عنه، ستبلغ مساحة الفندق حوالي 144 مترا مربعا وتتكون من غرفة نوم وغرفة معيشة ومطبخ، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 4 أشخاص، بحيث يمكن من خلالها رؤية منظر بانورامي لنهر هان الممتد من جزيرة "نو دُل" وحتى منطقة جزيرة "يوئيدو"، من خلال نافذة كاملة الطول على الجانب الجنوبي الغربي من غرفة النوم.وسوف يمكن حجز الفندق بدءا من الأول من يوليو القادم عبر منصة "إير بي آند بي"، حيث يُتوقع أن يفتتح رسميا يوم 16 يوليو.وبهذه المناسبة قال "أوه سيه هون" عمدة مدينة سيول إن افتتاح هذا الفندق سيسهم في الترويج لسحر نهر هان ومدينة سيول حول العالم.