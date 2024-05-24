الرئيس الكوري يقيم مأدبة عشاء ودية تكريما لرئيس الإمارات

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سيعقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مأدبة عشاء ودية تكريما لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل اليوم إلى كوريا في زيارة رسمية تستمر يومين، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس إماراتي إلى كوريا الجنوبية.وأعرب "كيم تيه هيو" نائب مدير مكتب الأمن القومي الكوري في مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي، عن ترحيب كوريا الحار بزيارة الرئيس الإماراتي.وسوف ينظم الرئيس الكوري جدول أعمال ودي، بما في ذلك مأدبة عشاء، تكريما للرئيس الإماراتي. وفي حفل الترحيب الرسمي الذي سيقام غدا الأربعاء، سيقدم فريق الطيران الخاص التابع للقوات الجوية الكورية "بلاك إيغلز" عرضا خاصا، سيشارك فيه أيضا 100 من حرس الشرف التقليدي، وفرقة "تشوي تا"، و500 فرد من وحدة "أخ" العسكرية الكورية العاملة في الإمارات، و130 مجموعة ترحيب من الأطفال.ومن المقرر أن يعقد رئيسا البلدين مباحثات قمة بعد ذلك، حيث يناقشان سبل التعاون في 4 مجالات، هي: الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، والاقتصاد والاستثمار، والدفاع الوطني وتكنولوجيا الدفاع.