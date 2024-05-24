وزارة الخارجية الكورية تعيد تنظيم وحداتها الداخلية

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قررت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إعادة تنظيم وحداتها الداخلية، بما في ذلك تحويل إدارة "مفاوضات السلام في شبه الجزيرة الكورية"، إلى إدارة "الاستراتيجيات والمعلومات الدبلوماسية".ووفقا لقواعد التنظيم المعدلة، ستضم الإدارة الجديدة 4 أقسام، هي قسم التخطيط الاستراتيجي الدبلوماسي، وقسم تخطيط المعلومات الدبلوماسية، وقسم سياسات شبه الجزيرة الكورية، وقسم الأمن الدولي، حيث تستهدف وزارة الخارجية تنفيذ السياسات الخارجية من منظور أكثر مرونة ودقة من حيث الاستجابة للأزمات العالمية المعقدة والتغيرات في البيئة الجيوسياسية.وأوضحت وزارة الخارجية أن قسم تخطيط الاستخبارات الدبلوماسية الذي تم إنشاؤه حديثا سيكون مسؤولا عن جمع وتحليل المعلومات حول العالم. وسوف يتضمن قسم التخطيط الاستراتيجي الدبلوماسي مكتبا للاستراتيجيات الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الإشراف على تنفيذ استراتيجية المحيطين، وهي أول استراتيجية إقليمية شاملة لكوريا.وسوف يتولى قسم سياسات شبه الجزيرة الكورية أعمال الإدارة السابقة لمفاوضات السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت وزارة الخارجية أن منظمة العمل في شبه الجزيرة الكورية أعيد تنظيمها لتعزيز قدرات أداء العمل على أساس القيم العالمية، مثل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ودعم المنشقين الكوريين الشماليين، مع الحفاظ على سياسات ثابتة لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.كما أنشأت الوزارة مكتبا للأمن الاقتصادي والدبلوماسية، وقامت بإعادة تنظيم المكاتب الإقليمية بما في ذلك مكتب شمال شرق آسيا إلى مكتب شمال شرق ووسط آسيا، وإنشاء مكتب لآسيا الوسطى تابع له.وقالت وزارة الخارجية إن عملية إعادة التنظيم تمت من خلال إعادة تنظيم الإدارات القائمة وإعادة الاستثمار في المجالات الضرورية في إطار سياسات الكفاءة الحكومية.