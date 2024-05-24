كوريا تقدم مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 26 مليون دولار

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صرحت حكومة كوريا الجنوبية بأنها ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 26 مليون دولار إلى سوريا التي تعاني من أزمة إنسانية بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كوان كي هوان" منسق الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكورية، في أثناء حضوره "مؤتمر بروكسل الثامن لدعم سوريا والدول المجاورة"، في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، والذي استضافه الاتحاد الأوربي، حيث أعرب عن قلق سيول من الأزمة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن الصراع المستمر في سوريا منذ أكثر من 13 عاما. وشدد المسؤول الكوري على ضرورة إيجاد حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يدعو إلى إنهاء جميع الهجمات على المنشآت المدنية في سوريا من أجل حل الأزمة الإنسانية.ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقرب من 71% من سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليونا و460 ألفا، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.وقد حضرت الحكومة الكورية اجتماع العام الماضي حيث تعهدت بتقديم دعم بقيمة 12 مليون دولار.وقالت وزارة الخارجية إن كوريا الجنوبية بوصفها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي وعضوا غير دائم في مجلس الأمن خلال عامي 2024 و2025، سوف تواصل المشاركة في جهود دعم المجتمع الدولي للمناطق التي تعاني من أزمات إنسانية.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قدر أن 500 ألف شخص لقوا حتفهم حتى الآن بسبب الحرب الأهلية في سوريا.