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السياسية

كوريا تقدم مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 26 مليون دولار

Write: 2024-05-28 15:35:46Update: 2024-05-28 15:47:04

كوريا تقدم مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 26 مليون دولار

Photo : YONHAP News

صرحت  حكومة  كوريا  الجنوبية بأنها  ستقدم  مساعدات  إنسانية  بقيمة 26  مليون  دولار  إلى  سوريا  التي  تعاني  من  أزمة  إنسانية  بسبب  الحرب  الأهلية المستمرة  منذ  عام  2011. 
جاء ذلك  في  تصريحات أدلى  بها  "كوان كي  هوان"  منسق  الدبلوماسية  العالمية متعددة  الأطراف  في  وزارة  الخارجية الكورية،  في  أثناء  حضوره  "مؤتمر بروكسل  الثامن  لدعم  سوريا  والدول المجاورة"،  في  العاصمة البلجيكية  بروكسل  أمس،  والذي  استضافه الاتحاد  الأوربي،  حيث  أعرب  عن  قلق  سيول  من  الأزمة الإنسانية  المتفاقمة  الناجمة عن  الصراع  المستمر في  سوريا  منذ  أكثر  من  13  عاما.  وشدد  المسؤول الكوري  على  ضرورة  إيجاد  حل  سياسي  وفقا  لقرار  مجلس  الأمن  الدولي رقم  2254  الذي  يدعو  إلى  إنهاء  جميع  الهجمات  على  المنشآت  المدنية في  سوريا  من  أجل  حل  الأزمة  الإنسانية.
ووفقا  لمكتب  الأمم  المتحدة لتنسيق  الشؤون  الإنسانية، فإن  ما  يقرب  من  71%  من  سكان  سوريا  البالغ عددهم  23  مليونا و460  ألفا،  بحاجة  إلى  مساعدات إنسانية.
وقد حضرت  الحكومة  الكورية اجتماع  العام  الماضي حيث  تعهدت  بتقديم دعم  بقيمة  12  مليون  دولار.
وقالت  وزارة  الخارجية  إن  كوريا  الجنوبية بوصفها  عضوا  مسؤولا في  المجتمع  الدولي وعضوا  غير  دائم  في  مجلس  الأمن  خلال  عامي  2024  و2025،  سوف  تواصل  المشاركة في  جهود  دعم  المجتمع  الدولي للمناطق  التي  تعاني  من  أزمات  إنسانية.
وكان  المرصد السوري  لحقوق  الإنسان قد  قدر  أن  500  ألف  شخص  لقوا  حتفهم  حتى  الآن  بسبب  الحرب  الأهلية في  سوريا.
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