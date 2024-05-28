فشل تمرير مشروع قانون التحقيق في وفاة أحد أفراد البحرية خلال إعادة التصويت

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فشلت عملية تمرير مشروع قانون لإجراء تحقيقات خاصة في قضية وفاة أحد أفراد مشاة البحرية خلال العام الماضي، في إعادة التصويت التي أجريت في الجلسة البرلمانية العامة اليوم الثلاثاء.وبلغ إجمالي عدد النواب الذين حضروا الجلسة 295، صوت من بينهم 179 لصالح تمرير مشروع القانون، بينما صوت 111 ضده، وتم إلغاء 4 أصوات. وبذلك فشلت المعارضة في الحصول على 197 صوتا لتحقيق أغلبية الثلثين لتمرير مشروع القانون.وقد تم تمرير مشروع قانون التحقيقات الخاصة في البداية من جانب واحد في البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي المعارض، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الرئيس "يون صوك يول" استخدم حق النقض، فيتو، ضده.ويدعو مشروع القانون إلى تعيين مستشار خاص للنظر في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع في التحقيقات العسكرية في قضية وفاة العريف "تشيه سو كيون" الذي لقي مصرعه في أثناء مهمة بحث وإنقاذ لضحايا الأمطار الغزيرة في شهر يوليو من العام الماضي.وقد عارض حزب قوة الشعب الحاكم مشروع القانون قائلا إنه يحتاج أولا إلى رؤية نتائج التحقيقات الجارية بواسطة الشرطة ومكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين.