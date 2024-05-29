وزارة الثقافة تتعهد بتحسين جودة المعلومات الكورية الموزعة عبر الإنترنت

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تعهدت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية بتعزيز صورة كوريا في الخارج من خلال المفهوم المتكامل لـ"الدولة المركزية العالمية"، بناء على تحسين جودة المعلومات الكورية الموزعة عبر الإنترنت.ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كشفت فيه الوزارة عن "عصر التحول الرقمي، خطة الترويج في الخارج" للفترة من 2024 إلى 2027، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.وتنص هذه الخطة على أن تعمل الوزارة على الترويج للرسائل والقصص المستندة إلى رؤية "الدولة المركزية العالمية"، مع التأكيد على ست صور رئيسية لكوريا، هي: "المبتكرة"، و"المبدعة"، و"الودية"، و"الجديرة بالثقة"، و"المتنامية"، و"الآمنة". كما تعهدت الوزارة بتحسين جودة المعلومات الكورية الموزعة عبر الإنترنت، على مواقع مثل ويكيبيديا، وكذلك المواقع الرسمية للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، والمواقع السياحية، والكتب المدرسية، وغيرها، لإنشاء أساس لتوفير معلومات عالية الجودة حول كوريا.وقد أنشأت وزارة الثقافة الكورية إدارة جديدة للشؤون الثقافية الدولية والعلاقات العامة في شهر فبراير الماضي بهدف تعزيز القيم الأساسية لكوريا مع تقديم معلومات تفاعلية عنها.