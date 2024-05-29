رئيس لجنة الاتصالات الكورية يجتمع مع رؤساء منصات البث عبر الإنترنت المحلية

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التقى رئيس لجنة الاتصالات الكورية "كيم هونغ إيل" أمس الثلاثاء مع رؤساء أكبر أربع منصات للبث عبر الإنترنت في كوريا لتبادل وجهات النظر حول طرق تنشيط صناعة منصات البث عبر الإنترنت المحلية.وقال كيم إن دعم هذه الصناعة هو أحد الأهداف الرئيسية للجنة التنسيق الكورية، حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز سعادة الناس والدفع نحو نمو صناعات الإعلام المحلية.وأضاف أنه من خلال دفع التطوير الكمي والنوعي للمحتويات بشكل كبير، أدت خدمات منصات البث عبر الإنترنت إلى تحسين نوعية حياة الناس بشكل كبير من خلال توفير محتويات إبداعية ومتنوعة للمشاهدين.وخلال الاجتماع، دعا رؤساء منصات "تيفينغ" و"ويف" و"كوبانغ بلاي" و"واتشا"، لجنة الاتصالات الكورية إلى اتباع سياسات فعالة لحماية ودعم صناعة منصات البث عبر الإنترنت المحلية حتى تتمكن من التغلب على الصعوبات المالية والتنافس ضد الشركات المنافسة العالمية.وشددت الشركات أيضا على حاجة اللجنة إلى تقليل اللوائح التنظيمية ضد شركات منصات البث عبر الإنترنت بقدر الإمكان عند إصلاح لوائح وسائل الإعلام، وتوفير المزيد من الدعم لمقدمي الخدمات ذات الصلة الكوريين، للتقدم إلى الأسواق الخارجية.